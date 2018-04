Grande Fratello | coming out di Veronica | Sto con una donna | ma non so se sono

blogo

: Mi dicono che al grande fratello invece di far diventare famosa gente inutile faranno diventare famosi i parenti di… - herbertballeri : Mi dicono che al grande fratello invece di far diventare famosa gente inutile faranno diventare famosi i parenti di… - carmelitadurso : La seconda puntata del Grande Fratello andrà in onda lunedì sera e sarà una puntata pazzesca!!!… - trash_italiano : Barbara che con il #GF15 unisce Pomeriggio Cinque, Domenica Live, Grande Fratello Vip, Mai Dire Grande Fratello e L… -

(Di sabato 21 aprile 2018) Prime confidenze e rivelazioni all’interno della casa del. Protagonistie Angelo, che venerdì sera hanno a lungo parlato in giardino.Tema della discussione la sessualità dei due, con la ragazza che si è aperta in merito alla sua vita privata: “Io ho una sessualità fluida. Non ho detto di essere lesbica. Ho dichiarato che sto con una, ma mai che nonstata con un ragazzo”. Una precisazione per lei importante, che non esclude alcuna possibilità: “Se oggi mi chiedessero se starei con un ragazzo, a volte risponderei di no, altre volte direi ‘magari sì’, perché mentalmente penso che mi possa prendere. Iocosì. In America la sessualità fluida è normalissima, da noi no. Non mi do delle etichette, non lo so selesbica”. Parole condivise da Angelo, che se l’è presa con la cultura “ipocrita” che avvolgerebbe l’Italia: “Il nostro Paese è ...