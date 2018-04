Milano - trovato Scheletro di uomo sparito nel 1991/ Al lavoro l’equipe che ha seguito il caso Yara Gambiraso : Milano, scheletro trovato in ex area ferroviaria: è un uomo sparito nel 1991. Il macabro ritrovamento avvenuto quest’oggi nel capoluogo lombardo: è un clochard di 75 anni(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 15:52:00 GMT)

Milano : trovato Scheletro in ex deposito ferroviario vicino a Centrale : Milano, 17 apr. (AdnKronos) - Lo scheletro di un essere umano è stato trovato a Milano all’interno di un ex deposito ferroviario, fra viale Lunigiana e via Sammartini. A trovare le ossa è stata questa mattina una donna senzatetto. Lo scheletro era avvolto in una coperta e in parte disassemblato. Vic

Milano - trovato Scheletro. Accanto i documenti di un uomo scomparso nel 1991 di cui aveva parlato ‘Chi l’ha visto?’ : Il corpo era avvolto in una coperta. Le ossa erano leggermente disassemblate e c’erano tracce di un incendio. Il cadavere, di cui non è ancora possibile definire il sesso a causa delle condizioni dei resti, è stato ritrovato questa mattina all’interno di un ex deposito ferroviario tra viale Lunigiana e via Sammartini, a Milano, di fianco alla Stazione centrale. A scoprilo intorno alle 7 è stato un clochard, che stava cercando riparo. ...

”Ecco cosa è”. Mini-Scheletro ‘alieno’ : ritrovato nel 2003 - finalmente svelato il mistero della piccola mummia : Un misterioso Mini-scheletro scoperto nel Deserto di Atacama, nel Cile, ha rivelato ora a medici e archeologi tutti i suoi segreti. Grazie a un’analisi forense e al test del Dna, un team dell’University of California a San Francisco e della Stanford University ha fatto luce sul reperto, da alcuni ritenuto alieno, ma anche sull’origine di rare patologie ossee. Lo scheletro, rinvenuto in una borsa di pelle dietro una ...

Scheletro alieno trovato nel deserto del Cile : ecco di cosa si tratta : Un alieno di 15 centimetri, un cranio allungato, orbite ocularo oblique, solo 10 costole. Così era apparsa a tutti la strana creatura trovata ad Atacama in Cile, ma la scienza ha svelato finalmente di cosa si tratta. Lo Scheletro è quello di un feto umano di sesso femminile, deformato da una manciata di anomalie genetiche, alcune delle quali sconosciute finora. ...