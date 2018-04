Juve-Real | standing ovation dei tifosi bianconeri per Cristiano Ronaldo

I limiti europei dietro al ko Juve. La lezione Real accende la luce sul futuro : Stabili ai vertici Champions, i bianconeri pagano ancora un gap in ingaggi e investimenti. Figlio anche del nostro calcio Facce cupe, zero sorrisi: il day after è grigio come il cielo di Vinovo. Non ...

Calcio. Dopo la batosta con il Real Madrid passeggiata in centro a Sanremo per il difensore della Juventus Stephan Lichtsteiner : La Città dei Fiori è spesso meta dei personaggi dello sport e del mondo dello spettacolo e non possono mancare i classici 'selfie' del caso. In via Corradi uno scatto con Fabio Gatti, ex calciatore e ...

Juve - rivoluzione dopo la disfatta contro il Real? Ecco cosa potrebbe cambiare Video : La clamorosa sconfitta della #Juventus in Champions League con il Real Madrid di Cristiano Ronaldo epica doppietta ha scosso non poco l'ambiente bianconero. I supporters della Juventus, infatti, non hanno risparmiato critiche a Massimiliano Allegri. Nel mirino anche Paulo Dybala espulso per doppia ammonizione e Andrea Barzagli, sicuramente due dei peggiori in campo contro la squadra allenata da Zinedine Zidane. C'è ancora da disputare il ritorno ...

Juve-Real - Bonolis al veleno prende in giro i bianconeri : 'L'Ascoli ha dato battaglia' : 'C'è da dire che ieri l'Ascoli ha dato vera battaglia al Real Madrid'. Così l'interista Paolo Bonolis prende in giro i tifosi della Juventus dopo il pesante 0-3 subito all'Allianz Stadium contro i ...

Juve-Real - Bonolis al veleno prende in giro i bianconeri : 'L'Ascoli ha dato battaglia' : Il Real demolisce la Juve, Ronaldo è da leggenda Lo ha detto a RMC Sport paragonando la squadra marchigiana ai campioni d'Italia in virtù della somiglianza dei colori delle magliette. Poi però è ...

Infortunio Barzagli/ Juventus - difensore ko dopo il Real Madrid : problema muscolare all'addome : Infortunio Barzagli: il difensore della Juventus ko dopo la partita con il Real Madrid. problema muscolare all'addome per il centrale. Le ultime notizie sulle sue condizioni fisiche(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 18:36:00 GMT)

Real Madrid - Ronaldo : “Grazie ai tifosi della Juventus”/ “Standing ovation bellissima”. Ibrahimovic punge... : Real Madrid, Ronaldo: “Grazie ai tifosi della Juventus. Standing ovation bellissima”. Ma Ibrahimovic invece lo provoca... Le ultime notizie sul fuoriclasse portoghese(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 18:19:00 GMT)

Juventus - Dybala non si dà pace : 'Perdere fa male - anche contro un super Real' : Ma io faccio fatica a rimproverare una squadra che ci ha provato, contro i migliori al mondo' , , la batosta sembra invece bruciare tantissimo a Paulo Dybala . 'Le sconfitte fanno male, fanno sempre ...

Paolo Bonolis sfotte la Juve : 'L'Ascoli ha dato vera Battaglia al Real Madrid' : ... 'Cosa ho pensato al gol di Ronaldo? Che ci sono delle squadre superiori alle altre' ha detto ai microfoni di RMC Sport. 'Il suo gol è da copertina, è spettacolare, c'è tutto il suo atletismo: ma in ...

Video/ Juventus-Real Madrid (0-3) : highlights e gol. Carvajal : Cr7 nella storia (Champions League - quarti) : Video Juventus Real Madrid (0-3): highlights e gol della partita di Champions League che ha visto il trionfo degli uomini di Zidane all'Allianz Stadium di Torino.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 14:47:00 GMT)

Esordio col botto di Canale 20 : i dati d’ascolto di Juventus-Real Madrid - la partita vince la serata tv! : L’azzardo di Mediaset è stato premiato da una valanga di ascolti. Il Biscione aveva infatti deciso di trasmettere Juventus-Real Madrid in diretta tv su Canale 20, abbandonando la sicurezza di Canale 5 con l’obiettivo di inaugurare la nuova rete con un big match di Champions League. I risultati sono stati sbalorditivi, il pubblico è sbarcato in massa sul nuovo spazio televisivo non riscontrando difficoltà nel digerire la grande novità ...

Ascolti tv - Juventus-Real Madrid sul canale 20 di Mediaset vince la serata : Il match di Champions League Juventus-Real Madrid ha vinto la sfida degli Ascolti di prima serata con 6 milioni 569 mila spettatori e il 23.35% di share: un debutto con il botto per il nuovo canale 20 di Mediaset. Dopo il debutto di ieri sera, il “20” si assesterà sulla programmazione tematica di serie tv e film, spesso in prima visione gratuita subito dopo essere passati in pay tv. Ascolti tv, prime time Per quanto riguarda il resto della ...

Juve-Real - standing ovation e applausi per Cristiano Ronaldo. Lui ringrazia i tifosi bianconeri : “È stato un momento incredibile, devo ringraziare tutti i tifosi della Juventus, quello che hanno fatto è stato qualcosa di fantastico che non mi era mai successo nella mia carriera”. Con queste parole al sito dell’Uefa Cristiano Ronaldo ha voluto ringraziare i tifosi bianconeri per la standing ovation che gli hanno riservato dopo lo splendido gol in rovesciata dell’Allianz Stadium. Il fuoriclasse portoghese è stato ancora una volta ...

Canale 20 Mediaset - ottimi ascolti per il debutto con Juventus-Real Madrid : Mediaset voleva che il nuovo Canale 20 fosse conosciuto, nel giorno del suo debutto, da più persone possibili, e così è stato. La strategia di aprire le trasmissioni del nuovo Canale con la partita di andata dei quarti di Champions League tra Juventus e Real Madrid (vinta dalla squadra spagnola per 3-0, con una fantastica doppietta di Cristiano Ronaldo) ha ripagato con ascolti da rete generalista. ...