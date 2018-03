meteoweb.eu

: .@panasonic compie 100 anni e festeggia al @fuorisalone di Milano - Adnkronos : .@panasonic compie 100 anni e festeggia al @fuorisalone di Milano -

(Di mercoledì 28 marzo 2018), 28 mar. (AdnKronos) –i 100dalla sua fondazione con una scenografica installazione al2018 di. Lo rende noto la società, spiegando che “forte della capacità di adattarsi in questo secolo di transizione”,“volge lo sguardo ad un futuro di nuove evoluzioni”. L’installazione al2018 “celebra questo nuovo percorso con il concept ‘Transitions’, in rappresentanza della determinazione ad affrontare le trasformazioni e le sfide di un futuro ancora sconosciuto nel rispetto della storia e della tradizione” (FOTO).La multinazionale giapponese, produttrice di numerose categorie di prodotto in settori diversi, ha voluto concretizzare il concetto di transizione con un’attività denominata ‘Air Inventions’: un’installazione spettacolare, che ...