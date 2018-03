Fabrizio Frizzi | Renato Zero su Facebook | ' Ti voglio bene e questo sarà per sempre'

La bufala di Fabrizio Frizzi che sperava in un governo a 5 Stelle : Fabrizio Frizzi auspicava all'avvento di un governo a 5 Stelle? No, è una bufala che sta circolando sul Web in queste ore, diffusa dalla pagina fake "M5S Lombardia" che nulla c'entra con il Movimento 5 Stelle e con gli attivisti grillini, ma è stata creata ad hoc per diffondere la fake news e trollare gli utenti dall'indignazione facile.Continua a leggere

FUNERALI Fabrizio Frizzi - “PREGHIERA DEGLI ARTISTI”/ Video : Conti - Clerici e l’inno cristiano alla Bellezza : FUNERALI FABRIZIO FRIZZI: Carlo Conti e Antonella Clerici a fine Messa leggono la "Preghiera DEGLI Artisti". L'inno cristiano dedicato al Signore della Bellezza e al Creatore di ogni cosa (Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 16:52:00 GMT)

Fabrizio Frizzi : i funerali in diretta tv : ...

“Sua moglie - in studio…” : Fabrizio Frizzi - parla il suo pubblico. Che fino all’ultimo giorno ha notato Carlotta Mantovan a L’Eredità : “Noi la vedevamo - ecco che faceva” : Composta, col volto rigato dalle lacrime e sconvolto dal dolore. Carlotta Mantovan, la seconda moglie di Fabrizio Frizzi e mamma della piccola Stella, soffre in silenzio quando il feretro entra nella chiesa degli Artisti, dopo aver attraversato una piazza del Popolo affollata da centinaia e centinaia di persone che hanno voluto dare un ultimo saluto al conduttore. Non stacca gli occhi di dosso dalla bara su cui sono appoggiati dei fiori ...

Animalisti contro Fabrizio Frizzi e Telethon / Sostenitori veganesimo : “Non era meraviglioso come dicono…” : Animalisti contro Fabrizio Frizzi e Telethon, Il post shock (poi cancellato) su Facebook e le parole di una di loro in Radio: “Non era meraviglioso come dicono…”.(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 16:38:00 GMT)

Commosso addio a Fabrizio Frizzi : Sono stati celebrati il 28 marzo i funerali di Fabrizio Frizzi, un Commosso addio da parte del mondo televisivo, degli amici, ma soprattutto del pubblico che lo accoglieva in casa attraverso la tv da quarant'anni. Frizzi ci ha lasciati nella notte tra il 25 ed il 26 marzo, il popolare conduttore televisivo era nato a Roma il 5 febbraio di sessant'anni fa. Nuove ipotesi sulla morte La morte è avvenuta presso l’ospedale Sant’Andrea di Roma, dove ...

“Il suo ultimo regalo”. È successo proprio il giorno della morte di Fabrizio Frizzi. Una grande e inaspettata sorpresa (soprattutto per qualcuno) : La morte di Fabrizio Frizzi è stato uno choc per il pubblico italiano. Migliaia di persone si sono recate presso la camera ardente allestita nella sede Rai di viale Mazzini e altrettante si sono precipitate a piazza del Popolo a Roma dove si sono svolti i funerali del conduttore nella Chiesa degli Artisti. La bellissima omelia di don Walter Insero ha commosso tutti i presenti alla funzione religiosa. E poi le letture di Milly Carlucci, ...

Gianfranco D'Angelo : "Mi hanno respinto al funerale di Fabrizio Frizzi" : Tanti i nomi del mondo dello spettacolo che si sono ritrovati stamani per la celebrazione dei funerali di Fabrizio Frizzi. Nelle immagini trasmesse in tv, si sono potuti scorgere i colleghi/amici del conduttore scomparso. Una disavventura però, è capitata all'attore Gianfranco D'Angelo, altro nome di rilievo nello spettacolo alla quale, secondo quanto riportato sul suo profilo personale di Facebook, è stato vietato di entrare nella chiesa ...

Frizzi - folla per l'addio | L'omelia : Fabrizio - un combattente col sorriso : Don Walter ribadisce l'umanità del conduttore scomparso: "L'amore che sta ricevendo dimostra che sta raccogliendo quello che ha seminato".

Uomini e Donne / Anticipazioni - Gemma Galgani e il ricordo commosso di Fabrizio Frizzi (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono Over. Sempre più critiche per Sossio Aruta: il pubblico non perdona il suo comportamento in studio con le dame. Presto l'addio?(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 16:10:00 GMT)

Fabrizio Frizzi - il durissimo intervento di Marino Bartoletti : 'Chi lo ha umiliato e ora deve chiedere scusa' : Dopo la morte di Fabrizio Frizzi , Marino Bartoletti ha qualcosa da dire. Qualcosa di molto pesante. E lo fa sul suo blog, in un intervento toccante dal titolo eloquente: ' Le scuse a Fabrizio '. Dopo ...

Commozione e folla ai funerali di Fabrizio Frizzi. Antonella Clerici e Carlo Conti leggono la ‘Preghiera degli Artisti’ : Carlo Conti, Antonella Clerici Una cerimonia intensa, partecipata, struggente. I funerali di Fabrizio Frizzi, tenutisi stamane a Roma, hanno raccolto attorno al compianto ed amatissimo conduttore migliaia di persone. A dare l’ultimo saluto al presentatore non c’erano soltanto parenti, amici, colleghi e dirigenti del servizio pubblico. C’era anche una marea di gente comune che lo aveva conosciuto ed apprezzato attraverso la tv: ...

Isola - Alessia Marcuzzi e il tributo a Fabrizio Frizzi : la Venier piange Video : In data 27 marzo 2018 è andata in onda la decima puntata ufficiale de L'#Isola dei Famosi 2018, il reality-show honduregno condotto da #Alessia Marcuzzi, che ha visto quest'ultima lanciare un messaggio di cordoglio, al ricordo del presentatore dal sorriso sincero, #Fabrizio Frizzi. La decima puntata è dedicata a Fabrizio Frizzi: la mise della Marcuzzi e le polemiche post-tributo al conduttore A tenere banco nel mondo dell'informazione made in ...