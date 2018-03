Virgil Abloh nuovo direttore artistico Louis Vuitton Uomo

Chi è Virgil Abloh - il nuovo direttore artistico di Louis Vuitton : Nato a Rockford, Illinois nel 1980, Virgil Abloh è un artista, architetto, ingegnere, direttore creativo e designer. Dopo la laurea in Ingegneria Civile presso la University of Wisconsin Madison, ha conseguito un Master in Architettura all’Illinois Institute of Technology, in un programma fondato da Mies van der Rohe. In questa occasione ha appreso le nozioni non solo del design modernista ma anche il concetto di lavoro multidisciplinare. Il ...