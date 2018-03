Horror | i professionisti della paura al TransWorld di St Louis Tra zombie col prezzo e

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 marzo 2018) Il Convention Center di St., nello stato americano del Missouri si è trasformato per il “Halloween & Attraction Show” nella più ricca fiera degli orrori. L’evento raduna ogni anno gli operatori dell’industriatra cui gli esercenti delle classiche case degli orrori e delle più recenti escape room. Solo alcuni padiglioni sono aperti al pubblico che affluisce numeroso in cerca di emozioni forti. Non manca veramente niente: maschere e costumi raccapriccianti, effetti speciali,e creature demoniache prendono forma come nei peggiori incubi. L’atmosfera che si respira è da“sabbat” infernale e non mancano nemmeno le star del cinema. Amanti o non del genere il “” è una tappa obbligata per tutti gli appassionati del genere L'articolo, ialdi St.. Tracole IT che stacca il braccio ...