Rai 1 | La Corrida slitta? L' evento Lucio&Lucio sparito dai radar

Carlo Conti/ La Corrida - dal 6 aprile su Rai 1 : “Perché trasformare qualcosa che funziona?” : Dal 6 aprile Carlo Conti conduce la nuova edizione de "La Corrida". Sono passati cinquant'anni da quando Corrado debuttò in radio con il celebre programma che h fatto la storia della tv.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 16:30:00 GMT)

La Corrida 2018 presto su Rai 1 : quando inizia e come partecipare ai casting : quando inizia La Corrida 2018? Il programma debutta su Rai1 da venerdì 6 aprile Ufficialmente svelato quando inizia La Corrida 2018. La nuova edizione dello storico programma di Corrado Mantoni andrà in onda in prima serata su Rai1 a partire dalle ore 21.25 di venerdì 6 aprile. Ad annunciarlo in via ufficiale è stato il […] L'articolo La Corrida 2018 presto su RAI 1: quando inizia e come partecipare ai casting proviene da Gossip e Tv.

Rai1 - nuovi programmi primavera 2018 : Ballando con le stelle - La Corrida e Non dirlo al mio Capo : Tre giorni dedicati alla fiction e un week end ricco di intrattenimento con La Corrida e Ballando con le stelle.

Carlo Conti - La nuova Corrida/ Il programma inventato da Corrado Mantoni sbarca in Rai : Carlo Conti, La nuova Corrida: esordio sulle reti Rai per il programma ideato negli anni sessanta in radio da Corrado Mantoni. Vedremo quale sarà l'impatto sul pubblico da aprile in poi.(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 07:10:00 GMT)

Carlo Conti contro Michelle Hunziker : il conduttore Rai torna con La Corrida - la conduttrice Mediaset con Scommettiamo Che : Qualcuno fermi Carlo Conti. L’abbronzato conduttore è un vero top player di RaiUno e difficilmente sbaglia un colpo, ma ora rischia di esagerare. Entro aprile sarà il protagonista di almeno tre nuovi progetti televisivi di punta. La grande attesa è riposta sul ritorno in pompa magna de La Corrida, previsto per venerdì 6 aprile su RaiUno. “torna a casa dopo 50 anni. Era il 1968 quando Corrado la conduceva alla radio, dalle sedi Rai di Roma ...

Palinsesti Rai primavera 2018 - novità : La Corrida - The Voice of Italy - Made in Sud e altro ancora : Palinsesti Rai: resi noti i Palinsesti primaverili 2018. Tra le novità segnaliamo La Corrida con Carlo Conti, The Voice of Italy, Made in Sud e tanto altro ancora. Palinsesti Rai in primavera 2018 I vertici della Rai hanno reso noti i Palinsesti primaverili del 2018 e tra riconferme e novità, forse la curiosità del pubblico è tutta per la nuova edizione de La Corrida che vedrà alla conduzione Carlo Conti. Grande attesa per La Corrida Una ...

Ufficiali i palinsesti primaverili Rai 2018 con il ritorno di The Voice of Italy e La Corrida su Rai1 : I palinsesti primaverili Rai 2018 sono stati annunciati. Tra i programmi che torneranno, anche la clamorosa nuova edizione di The Voice Of Italy, che torna dopo la chiusura per gli scarsi risultati ottenuti in termini di ascolti. La nuova edizione, per la quale l'azienda ha speso una somma ingente di fondi, sarà però molto diversa da quelle precedenti. La prima novità introdotta per la quinta stagione del talent è la lunghezza, notevolmente ...

Rai : via libera ai palinsesti primaverili 2018. Ci saranno La Corrida - The Voice - Made in Sud. E torna Santoro : Carlo Conti La Corrida con Carlo Conti, The Voice of Italy, Made in Sud ed un nuovo ciclo di puntate per Michele Santoro. Il Consiglio di Amministrazione Rai ha dato il via libera ai palinsesti della prossima primavera 2018, di cui abbiamo già sintetizzato le principali novità. Tra gli annunciati innesti in programma per i prossimi mesi, anche il debutto di Antonio Albanese su Rai3 con una miniserie. Il trasloco in casa Rai della Corrida è ...