Ballando con le stelle | Selvaggia Lucarelli provoca Zazzaroni | ' I ballerini gay? Ora

Selvaggia Lucarelli/ "Nessuno tocchi mio figlio" (Ballando con le stelle) : Selvaggia Lucarelli, che stasera sarà giudice a Ballando con le stelle, si lancia in una serrata polemica social contro uno dei suoi haters su Facebook. (Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 11:36:00 GMT)

ROBOZAO / Ballando con le stelle 2018 - il robot si esibirà insieme a Vincenzo Salemme e Tosca D'Aquino : ROBOZAO sarà grande protagonista della puntata di oggi di Ballando con le stelle 2018: il robot verrà intervistato da Gigi Marzullo e poi si esibirà in un ballo.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 11:31:00 GMT)

STEFANIA ROCCA e MARCELLO NUZIO / Ormai alle spalle l’infortunio alle costole? (Ballando con le stelle) : La coppia composta dall’attrice STEFANIA ROCCA e MARCELLO NUZIO, in gara questa sera a Ballando con le stelle. I due concorrenti a caccia di un costante miglioramento.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 11:22:00 GMT)

Ivan Zazzaroni vs Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro/ Stasera voterà l'esibizione? (Ballando con le stelle) : Ivan Zazzaroni ritorna a Ballando dopo le accuse di omofobie della scorsa puntata, forte del sostegno morale e tecnico datogli dalla padrona di casa Milly Carlucci.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 11:15:00 GMT)

Anastacia a Ballando con le stelle il 24 marzo è ballerina per una notte : anticipazioni : Anastacia a Ballando con le stelle il 24 marzo è ballerina per una notte. Con 50 milioni di dischi venduti, l'artista statunitense raggiungerà il centro del palco per una nuova sfida artistica della quale sarà protagonista su Rai1. Per la sua ospitata a Ballando con le stelle, l'artista dovrà provare a imparare la coreografia ideata per lei da Maykel Fonts, per la valutazione di Sandro Mayer. Il punteggio totalizzato dalla coppia ad interim ...

Francesco Porcella con Anastasia Kuzmina/ Paolo Belli mette i due in imbarazzo... (Ballando con le stelle) : Francesco Porcella con Anastasia Kuzmina. E' già amore per una delle coppie di Ballando con le Stelle 2018? Paolo Belli mette i due in imbarazzo con delle allusioni(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 11:00:00 GMT)

Akash Kumar e Veera Kinnunen/ La nuova sfida e la polemica con Selvaggia Lucarelli (Ballando con le stelle) : Akash Kumar e Veera Kinnunen si preparano ad affrontare la terza serata di Ballando con le Stelle. Dopo le recenti polemiche, riusciranno a conquistare anche Selvaggia Lucarelli?(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 11:00:00 GMT)

Ballando con le stelle 2018 - Carolyn Smith : "L''intruso' non sa con chi ha a che fare" : Carolyn Smith, presidente di giuria di Ballando con le stelle, ha confessato recentemente, al settimanale Vero, di star combattendo una nuova battaglia contro l'"intruso" che è riuscito a sconfiggere già una volta. Nulla, nel suo stato d'animo, è cambiato specialmente nell'approccio a questo male: Come la prima volta: con grinta e determinazione: Sono scozzese e una Wonder Woman, l'intruso non sa con chi ha a che fare! Voglio trasmettere ...

CESARE BOCCI e ALESSANDRA TRIPOLI/ Tra le coppie favorite? (Ballando con le stelle 2018) : L’attore CESARE BOCCI in gara a Ballando con le stelle al fianco di ALESSANDRA TRIPOLI, prova a migliorare i 43 punti raccolti la scorsa settimana con un bellissimo Paso Doble.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 10:41:00 GMT)

Gessica Notaro e Stefano Oradei/ Video : l'ex miss promossa a pieni voti dalla giuria (Ballando con le stelle) : Dopo aver scatenato la commozione di Guillermo Mariotto, Gessica Notaro e Stefano Oradei tornano in pista per confermare il successo dell'ultima puntata (Ballando con le stelle)(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 10:33:00 GMT)

Guillermo Mariotto/ Il giudice fa il tifo per la coppia Porcella-Kuzmina? (Ballando con le stelle 2018) : Al tavolo della giuria di Ballando con le stelle 2018 ci sarà Guillermo Mariotto, che è rimasto colpito dall'esibizione di Francisco Porcella e Anastasia Kuzmin(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 10:24:00 GMT)

Carolyn Smith e il cancro/ Video : "Io viva grazie alla prevenzione" (Ballando con le stelle) : Carolyn Smith, giudice a Ballando con le stelle, racconta come è stata in grado di dare battaglia al cancro che negli ultimi tempi è tornato a infastidirla. (Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 10:18:00 GMT)

Ballando con le stelle - terza puntata 24 marzo : anticipazioni - ecco chi rischia l'eliminazione : Vi ricordiamo che il programma sarà visibile anche in diretta streaming sulla piattaforma web della Rai . Ballando con le stelle, una nuova eliminazione alle porte La coppia Don Diamont " Hanna ...

MILLY CARLUCCI/ “Se andassimo in onda il venerdì sera…” (Ballando con le stelle 2018) : MILLY CARLUCCI ha attaccato le ‘annuali’ e puntuali ospitate della Littizzetto a C’è posta per te. La conduttrice auspica una collocazione nel venerdì sera di Rai 1.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 10:07:00 GMT)