Baby squillo in discoteca | tra gli indagati un imprenditore ex socio di Lapo Elkann

Baby squillo - indagato il figlio del patron di Blutec e socio di Andrea Agnelli. “600 euro per un pomeriggio di sesso” : Venivano assunte come ragazze immagine nei locali e nei club e poi venivano fatte prostituire. La squadra mobile di Torino ha smantellato un giro di prostituzione di giovani e giovanissime gestito da quattro persone, già note alle forze dell’ordine, che si occupavano di procacciare i clienti. Devono rispondere di sfruttamento della prostituzione, anche minorile. Nella stessa inchiesta, nome in codice “Tacco 12”, sono indagate altre ...

Mio marito e la vergogna delle Baby squillo? Così Mussolini lo brutalizza in tv Video : Ospite della trasmissione '#belve' in onda mercoledì 22 marzo alle ore 23,30 sul canale Nove del digitale terrestre, #alessandra Mussolini per la prima volta si apre sulla sua vita privata, raccontando senza filtri e senza limiti uno degli episodi più difficili che si sia mai trovata ad affrontare. Incalzata dalle domande della brava Francesca Fagnani, compagna di Enrico Mentana, il direttore del Tg di La7 [Video], la donna politica ha lasciato ...

