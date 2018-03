Una scritta che inneggia le brigate rosse | imbrattata la lapide di Aldo Moro in via Fani  

Roma : Madonna Arco di San Calisto macchiata con Una scritta : Roma – Madonna di via dell’Arco di San Calisto imbrattata Roma – A Trastevere è stata macchiata la figura della Madonna che decora l’edicola di... L'articolo Roma: Madonna Arco di San Calisto macchiata con una scritta proviene da Roma Daily News.

Ho ricevuto Una multa da 6mila euro per un assegno senza la scritta ‘non trasferibile’ : Ho avuto in questi giorni un’esperienza surreale che ho il dovere di condividere perché altri la possano evitare e le vittime si possano organizzare per difendersi insieme. Finora non ne sapevo nulla: se si dimentica la dicitura “non trasferibile” su un assegno vecchio (dove non è già prestampata) dai mille euro in su, arriva una multa di seimila euro, indipendentemente dalla somma dell’assegno stesso. Ora che lo so, lo racconto a tutti, visto ...

Investì Scarponi - tutto il suo dolore in Una lettera scritta ai familiari del ciclista : Poche parole per chiedere perdono, poche parole per cercare di spiegare quanto fosse profondo il suo dispiacere. “In questi mesi vi ho pensato molto, anzi sempre, e vi chiedo perdono per tutto il male che, anche non volendo, vi ho...

Il consigliere comUnale di Bari Francesco Colella indagato per la scritta sessista anonima a Irma Melini : Sarebbe Francesco Colella, consigliere comunale di Bari del Movimento 5 Stelle, l'autore della scritta sessista indirizzata anonimamente alla consigliera Irma Melini, comparsa su una scheda di voto durante uno scrutinio segreto nella seduta del Consiglio comunale del 14 novembre scorso. Lo ha stabilito la consulenza grafologica disposta dalla Procura. Colella è indagato per diffamazione aggravata. Il procuratore aggiunto che coordina ...

Grammy Awards 2018 : la reazione super LOL di Cardi B dopo aver ricevuto Una dedica scritta da Bono degli U2 : Ai Grammy Awards 2018 è successo davvero di tutto! via GIPHY Da Rihanna scatenata durante la performance di “Wild Thoughts”, fino a Blue Ivy che zittisce mamma Bey e papà Jay: anche quella di quest’anno è stata un’edizione memorabile. Merito anche di Cardi B che, oltre a una super esibizione con il pluripremiato Bruno Mars, ha regalato al mondo intero un episodio super LOL accaduto nel backstage dei Grammy. via ...

Concorso magistratura 2018/ Prova scritta - Una traccia è di Francesco Bellomo : è polemica (ultime notizie) : Concorso magistratura 2018, Prova scritta: una traccia è di Francesco Bellomo, scoppia la polemica. Le ultime notizie sulla procedura concorsuale e sul caso del consigliere espulso(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 15:38:00 GMT)

Se sull'assegno manca Una scritta lo Stato si prende il 150% dell'importo : Occhio a quando staccate o ricevete un assegno superiori a mille euro: se non è presente la dicitura «Non trasferibile», rischiate sanzioni da tremila euro a cinquantamila euro. È l'effetto dell'inasprimento delle multe previste dal decreto legge 231/2007 e rese molto più pesanti dal luglio scorso con una circolare passata inosservata. Basti pensare che prima la sanzione era commisurata al 2% dell'importo del ...

Apple produrrà Una nuova serie scritta e diretta da Damien Chazelle : Apple ha annunciato che produrrà una serie tv scritta e diretta da Damien Chazelle, il regista di La La Land. Chazelle scriverà e dirigerà tutti gli episodi della serie, di cui al momento non si sa però nient’altro: non la The post Apple produrrà una nuova serie scritta e diretta da Damien Chazelle appeared first on Il Post.

La felpa con la scritta «La scimmia più cool»? «Non è Una svista» : Un bambino di colore posa con una felpa su cui compare la scritta «The coolest monkey in the jungle» (La scimmia più cool della jungla) e no, non si tratta di un errore di produzione bensì di un’immagine pubblicitaria realizzata dall’azienda di abbigliamento H&M. Uno scatto che ha gettato il colosso svedese dell’abbigliamento nel mezzo di una bufera mediatica fatta di tantissimi commenti pubblicati da utenti offesi e ...

Elezioni - Renzi : “Abolire tasse universitarie? È Una proposta scritta da Grasso ma pensata per Di Maio” : “La proposta di Grasso di abolire le tasse universitarie? Non sono d’accordo, perché è un favore ai ricchi e ai fuoricorso. E’ una norma scritta da Grasso, ma pensata per Di Maio“. Così a Otto e Mezzo (La7) interviene il segretario del Pd, Matteo Renzi, che aggiunge: “Il Pd ha una bella squadra, metterà dei candidati di grande qualità. Vogliamo misurare la squadra che abbiamo messo in campo con quella degli ...

Bimbo di colore per pubblicizzare Una felpa con la scritta 'scimmia'. H&M nella bufera - si scusa e ritira lo spot : La catena di abbigliamenti svedese più famosa del mondo è stata al centro di una vera e propria bufera social. Il motivo? L'aver utilizzato un modello di colore per pubblicizzare una felpa verde con la scritta "The coolest monkey in the jungle", ...