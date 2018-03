Che cosa dice davvero l' ultimo studio di Hawking sugli universi paralleli

AnChe il cofondatore di Whatsapp consiglia di cancellare Facebook. Cosa sta succedendo? : Ma il monopolio della vita digitale di 2,3 miliardi di utenti nel mondo , questi i numeri di Facebook, comincia a preoccupare. È come se il potere di queste società sia diventato consapevolezza ...

Legge 104/ Part-time - cosa cambia : tre giorni di permesso - ma l'assistenza può essere anChe saltuaria : Legge 104, i permessi non sono comprimibili nel caso di Part-time orizzontale. l'assistenza può anche essere saltuaria e condivisa con altri familiari del disabile(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 12:03:00 GMT)

AnChe il cofondatore di Whatsapp consiglia di cancellare Facebook. Cosa sta succedendo? : Il primo sito ieri ad aver intuito quello che stava per succedere con buona probabilità è stato il magazine di informazione tecnologica Cnet.com, che nelle prime ore della mattinata ha rilanciato (su Twitter) un suo vecchio articolo, datato gennaio 2017: How to delete your Facebook account, once and far all (Come cancellare il tuo account Facebook una volta per tutte), dove elenca una serie di cose da fare per uscire dalla ...

Cresce la fronda contro Di Maio L'obiettivo è quello di bruciarlo Ecco Che cosa accade nei 5 Stelle : Mentre procede a tentoni verso la formazione di un nuovo governo, Luigi Di Maio ha altre gatte da pelare. Che nel m5s non sia amatissimo lo dimostrano i voti da lui raccattati alle parlamentarie online: poco più di quattrocento voti, quasi quanto un aspirante amministratore alle elezioni di condominio Segui su affaritaliani.it

Se i dati possono comprare le nostre libertà : cosa resterà per i consumatori dopo lo scandalo Che ha coinvolto Facebook : Lo scandalo di Cambridge Analytica si è abbattutto come uno tzunami sulla società con la forza di quegli eventi che sembrano in grado di cambiare tutto. Per le nostre vite, per i nostri dati e forse anche per il web. Qualcuno sussurra...

Eva Henger - ecco cosa accadde al debutto nel cinema per adulti. Un momento Che l’ha segnata per sempre : I tempi di diva futura. Delle pornodive della “porta accanto”, l’ambizioso e dissacrante progetto di Riccardo Schicchi, l’impresario hard deceduto nel 2012, di sdoganare l’universo del porno. Tra le sue scoperte, certamente lei, la bellissima Eva Henger. Correva l’anno 1992 e la bionda ungherese muoveva i suoi primi passi in Italia. Non nelle vesti in cui tutti abbiamo imparato a conoscerla, piuttosto in quella di presentatrice. In ...

“Ma Che cosa sta facendo?”. Uragano all’Isola dei famosi. Dopo la droga di Francesco Monte - una nuova bomba sul reality. C’è qualcosa di molto serio che il pubblico ha notato. E ha a che fare con Stefano De Martino : Martedì 20 marzo è andata in onda la nona puntata de L’Isola dei Famosi, una puntata epica, che ha visto approdare in Honduras nientemeno che Valeria Marini. Era dal 2012 che la bella Valeria non metteva piede su quelle spiagge e sembra che, nonostante sia l’ultima arrivata, abbia tutte le carte in regola per aggiudicarsi di nuovo il titolo di regina dell’isola. Lei è in Honduras “in missione speciale”, in studio invece ci sono sempre Alessia ...

Cosa fa Italiaonline e perché - nonostante sia in salute - licenzierà 400 persone : Italiaonline ha chiuso il 2017 con un bilancio positivo, ma il piano 2018-2020 prevede 400 esuberi , La Stampa, . Ecco chi è e Cosa fa. Che Cosa fa Italiaonline Italiaonline è una società nata nel ...

Che cosa ho imparato guardando «4 Ristoranti» di Alessandro Borghese : Anche voi, ormai, entrando in un ristorante giudicate per prima cosa la «locasciòn»? Appena qualcosa non vi quadra in un piatto, chiedete subito al cameriere di chiamarvi lo chef? A fine serata vi mettete a dare i voti alla cena? Ok, è appurato: siete anche voi «vittime» di 4 Ristoranti, il programma di Alessandro Borghese sulle cucine migliori d’Italia, prodotto da Sky e Drymedia e giunto alla quarta stagione (che si è appena conclusa su ...

I dati prelevati da Facebook : cosa è successo - perché c’entra Trump - il crollo in Borsa : Come è stata scoperta l’operazione, chi sono i protagonisti, quali sono le ragioni del business, la responsabilità di Mark Zuckerberg, il danno finanziario

La Liguria è una regione sicura? Diteci Che cosa ne pensate | : Il Decimonono lancia il primo di una serie di sondaggi settimanali. Si parte dal tema della sicurezza. Ai partecipanti sarà offerto un codice per leggere il giornale, nella versione digitale, per un giorno

Carlo Conti/ La Corrida - dal 6 aprile su Rai 1 : “Perché trasformare qualcosa Che funziona?” : Dal 6 aprile Carlo Conti conduce la nuova edizione de "La Corrida". Sono passati cinquant'anni da quando Corrado debuttò in radio con il celebre programma che h fatto la storia della tv.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 16:30:00 GMT)

Facebook - ecco Che cosa fare per difendere i nostri dati : Sta suscitando molto scalpore in questi giorni la vicenda di Cambridge Analytica, un'azienda che ha raccolto tramite Facebook i dati personali di oltre 50 milioni di utenti e li ha...

Valeria Marini all’Isola dei famosi : “Ecco cosa mi manCherà” : Isola dei famosi: Valeria Marini svela un segreto Questa sera, in prima serata su Canale 5, Alessia Marcuzzi tornerà in onda con la decima puntata dell’Isola dei famosi. Come è già stato annunciato nella scorsa puntata, Valeria Marini sbarcherà a sorpresa in Honduras per una missione segreta e raggiungerà gli attuali naufraghi. I concorrenti, però, la crederanno una nuova naufraga: “Il ciclone Valeria sta arrivando”, ha dichiarato ...