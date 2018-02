Nelle persone in cura con farmaci per l’ipertiroidismo | va considerato il rischio di

Sisma in Taiwan : si accartoccia primo piano di un hotel a Hua-Lien - 30 persone intrappolate Nelle macerie : Il primo piano di un hotel è imploso a Hua-Lien , sulla costa est di Taiwan , in seguito a una potente scossa di terremoto di magnitudo 6.4. Almeno 30 pesone sono rimaste intrappolate sotto le macerie.

Spari Nelle vie di Macerata su persone di colore - 6 feriti. Catturato giovane leghista : L'aggressore è un italiano di 28 anni, si chiama Luca Traini ed era stato candidato per la Lega alle elezioni amministrative. Tutti i feriti sono stranieri, uno rischia la vita. Il folle gesto ...

Torino saluta il 2018 con Cristicchi - poche persone Nelle piazze : Niente Capodanno in piazza e niente fuochi sotto la Mole per via delle nuove norme sulla sicurezza, obbligatorie per le grandi manifestazioni così Torino saluta il 2018 al Pala Alpitour con Cristicchi.

La tempesta tropicale Tembin ha ucciso almeno 230 persone Nelle Filippine e ora sta arrivando in Vietnam : La tempesta tropicale Tembin si sta avvicinando alle coste del Vietnam dopo avere provocato almeno 230 morti, un centinaio di dispersi e molti feriti nelle Filippine. Il comitato nazionale Vietnamita per la prevenzione dei disastri ha detto che almeno 70mila The post La tempesta tropicale Tembin ha ucciso almeno 230 persone nelle Filippine e ora sta arrivando in Vietnam appeared first on Il Post.

C’è stato un incendio in un centro commerciale di Davao - Nelle Filippine - si pensa che 37 persone siano morte : Trentasette persone sono state ritenute morte a causa di un incendio che si è sviluppato ieri in un centro commerciale di Davao, nel sud delle Filippine. I loro corpi non sono stati trovati ma secondo il vicesindaco della città Paolo The post C’è stato un incendio in un centro commerciale di Davao, nelle Filippine, si pensa che 37 persone siano morte appeared first on Il Post.

Quasi 90 persone sono morte per una tempesta tropicale Nelle Filippine : Ha causato frane e alluvioni nell'isola meridionale di Mindanao, e ora si sta spostando verso ovest The post Quasi 90 persone sono morte per una tempesta tropicale nelle Filippine appeared first on Il Post.

Una nave con a bordo 251 persone si è ribaltata a circa 70 chilometri a est di Manila - Nelle Filippine : AFP ha scritto che una nave con a bordo 251 persone si è ribaltata al largo delle coste di Manila, la capitale delle Filippine. La Guardia costiera filippina ha detto che potrebbero esserci diversi morti e feriti, ma per il The post Una nave con a bordo 251 persone si è ribaltata a circa 70 chilometri a est di Manila, nelle Filippine appeared first on Il Post.

Almeno 26 persone sono morte Nelle Filippine per le frane dovute alle forti piogge dei giorni scorsi : Almeno 26 persone sono morte e altre 23 sono disperse nella provincia di Biliran, nella zona orientale delle Filippine, a causa delle frane dovute alle forti piogge giorni scorsi. Più di 87mila persone che abitano nella provincia sono state costrette a The post Almeno 26 persone sono morte nelle Filippine per le frane dovute alle forti piogge dei giorni scorsi appeared first on Il Post.

Valutata la frequenza dell’astenia Nelle persone sottoposte a tiroidectomia : Un gruppo di specialisti italiani ha valutato la frequenza dell’astenia cronica in persone sottoposte a rimozione della tiroide. I risultati hanno evidenziato che questo sintomo peggiora dopo la tiroidectomia totale, ma non dopo quella parziale. Scerrino e colleghi hanno eseguito uno studio prospettico per valutare la frequenza dell’stenia cronica in 263 soggetti sottoposti ad asportazione chirurgica della tiroide fra il 2012 e il 2014. ...

Aumentato rischio di tiroidite di Hashimoto Nelle persone con malattie dell’apparato vestibolare : Un gruppo di ricercatori italiani ha eseguito una revisione della letteratura dedicata alla relazione fra alterazioni dell’apparato che regola l’equilibrio, come la malattia di Ménière, e comparsa di tiroidite di Hashimoto. I risultati hanno confermato che la relazione esiste e ciò suggerisce di dedicare particolare attenzione alla comparsa di vertigini, e altri sintomi da alterata funzione dell’apparato vestibolare, nelle persone con tiroidite ...