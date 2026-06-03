trac: gioco detto anche tavola reale

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'trac: gioco detto anche tavola reale' è 'Tric'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

T R I C

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: trac: gioco detto anche tavola reale

trac: gioco detto anche tavola reale Risposta: TRIC

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Vocali: 1

1 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: T I C

Inizia con: T

T Finisce con: C

Perchè la soluzione è Tric? TRIC è un gioco da tavolo noto anche come trac, che coinvolge strategie e abilità tra i partecipanti. Si gioca su una superficie piana, dove i giocatori cercano di conquistare spazi o raggiungere obiettivi specifici. È un passatempo apprezzato per la sua dinamicità e divertimento. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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trac: gioco detto anche tavola reale: risposta da 4 lettere

La soluzione associata alla definizione "trac: gioco detto anche tavola reale" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Tric. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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