trac: gioco detto anche tavola reale
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'trac: gioco detto anche tavola reale' è 'Tric'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: trac: gioco detto anche tavola reale
- Risposta: TRIC
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Vocali: 1
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: TIC
- Inizia con: T
- Finisce con: C
Perchè la soluzione è Tric? TRIC è un gioco da tavolo noto anche come trac, che coinvolge strategie e abilità tra i partecipanti. Si gioca su una superficie piana, dove i giocatori cercano di conquistare spazi o raggiungere obiettivi specifici. È un passatempo apprezzato per la sua dinamicità e divertimento. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
trac: gioco detto anche tavola reale: risposta da 4 lettere
La soluzione associata alla definizione "trac: gioco detto anche tavola reale" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Tric. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.