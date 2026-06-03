trac: gioco detto anche tavola reale

Anna Spiotta | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'trac: gioco detto anche tavola reale' è 'Tric'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

TRIC

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: trac: gioco detto anche tavola reale
  • Risposta: TRIC
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Vocali: 1
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    TIC
  • Inizia con: T
  • Finisce con: C

Perchè la soluzione è Tric? TRIC è un gioco da tavolo noto anche come trac, che coinvolge strategie e abilità tra i partecipanti. Si gioca su una superficie piana, dove i giocatori cercano di conquistare spazi o raggiungere obiettivi specifici. È un passatempo apprezzato per la sua dinamicità e divertimento. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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trac: gioco detto anche tavola reale: risposta da 4 lettere

La soluzione associata alla definizione "trac: gioco detto anche tavola reale" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Tric. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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