Un pino che cresce anche sulle coste sabbiose

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un pino che cresce anche sulle coste sabbiose' è 'Marittimo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

M A R I T T I M O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Un pino che cresce anche sulle coste sabbiose

Un pino che cresce anche sulle coste sabbiose Risposta: MARITTIMO

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Vocali: 4

4 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: M I I O

Inizia con: M

M Finisce con: O

Perchè la soluzione è Marittimo? Un pino marittimo si distingue per la sua capacità di adattarsi a terreni sabbiosi vicino al mare. La sua resistenza alle intemperie e il fogliame resistente lo rendono perfetto per crescere in ambienti costieri, dove altri alberi faticherebbero a sopravvivere. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un pino che cresce anche sulle coste sabbiose: risposta da 9 lettere

La soluzione associata alla definizione "Un pino che cresce anche sulle coste sabbiose" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Marittimo. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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