Un pino che cresce anche sulle coste sabbiose

Vito Manzione | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un pino che cresce anche sulle coste sabbiose' è 'Marittimo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

MARITTIMO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Un pino che cresce anche sulle coste sabbiose
  • Risposta: MARITTIMO
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    MIIO
  • Inizia con: M
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Marittimo? Un pino marittimo si distingue per la sua capacità di adattarsi a terreni sabbiosi vicino al mare. La sua resistenza alle intemperie e il fogliame resistente lo rendono perfetto per crescere in ambienti costieri, dove altri alberi faticherebbero a sopravvivere. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un pino che cresce anche sulle coste sabbiose: risposta da 9 lettere

La soluzione associata alla definizione "Un pino che cresce anche sulle coste sabbiose" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Marittimo. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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