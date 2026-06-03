Un pino che cresce anche sulle coste sabbiose
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un pino che cresce anche sulle coste sabbiose' è 'Marittimo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Un pino che cresce anche sulle coste sabbiose
- Risposta: MARITTIMO
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Vocali: 4
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: MIIO
- Inizia con: M
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Marittimo? Un pino marittimo si distingue per la sua capacità di adattarsi a terreni sabbiosi vicino al mare. La sua resistenza alle intemperie e il fogliame resistente lo rendono perfetto per crescere in ambienti costieri, dove altri alberi faticherebbero a sopravvivere. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Un pino che cresce anche sulle coste sabbiose: risposta da 9 lettere
La soluzione associata alla definizione "Un pino che cresce anche sulle coste sabbiose" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Marittimo. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.