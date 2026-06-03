Pareggi nel gioco

Angelo Caputo | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Pareggi nel gioco' è 'Patte'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

PATTE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Pareggi nel gioco
  • Risposta: PATTE
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    PTE
  • Inizia con: P
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Patte? Quando nessuno dei due giocatori riesce a ottenere un punteggio superiore, si parla di pareggio. In alcune partite, questo risultato viene chiamato anche PATTE, un modo per indicare che la partita si è conclusa senza vincitori né vinti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Pareggi nel gioco: risposta da 5 lettere

Quando la definizione "Pareggi nel gioco" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Patte. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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