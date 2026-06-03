Pareggi nel gioco
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Pareggi nel gioco' è 'Patte'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Pareggi nel gioco
- Risposta: PATTE
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 2
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: PTE
- Inizia con: P
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Patte? Quando nessuno dei due giocatori riesce a ottenere un punteggio superiore, si parla di pareggio. In alcune partite, questo risultato viene chiamato anche PATTE, un modo per indicare che la partita si è conclusa senza vincitori né vinti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Pareggi nel gioco: risposta da 5 lettere
Quando la definizione "Pareggi nel gioco" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Patte. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.