Detto in poche parole

Alessia Mogevero | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Detto in poche parole' è 'Conciso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CONCISO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Detto in poche parole
  • Risposta: CONCISO
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    CCIO
  • Inizia con: C
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Conciso? Un modo semplice per spiegare qualcosa è usare poche parole, rendendo il messaggio chiaro e diretto. Questa forma di comunicazione evita dettagli superflui, concentrandosi sull’essenziale. È utile per trasmettere informazioni rapidamente, senza perdere il filo del discorso. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Detto in poche parole: risposta da 7 lettere

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