Detto in poche parole

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Detto in poche parole' è 'Conciso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C O N C I S O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Detto in poche parole

Detto in poche parole Risposta: CONCISO

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: C C I O

Inizia con: C

C Finisce con: O

Perchè la soluzione è Conciso? Un modo semplice per spiegare qualcosa è usare poche parole, rendendo il messaggio chiaro e diretto. Questa forma di comunicazione evita dettagli superflui, concentrandosi sull’essenziale. È utile per trasmettere informazioni rapidamente, senza perdere il filo del discorso. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Detto in poche parole: risposta da 7 lettere

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