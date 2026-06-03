Detto in poche parole
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Detto in poche parole' è 'Conciso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Detto in poche parole
- Risposta: CONCISO
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: CCIO
- Inizia con: C
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Conciso? Un modo semplice per spiegare qualcosa è usare poche parole, rendendo il messaggio chiaro e diretto. Questa forma di comunicazione evita dettagli superflui, concentrandosi sull’essenziale. È utile per trasmettere informazioni rapidamente, senza perdere il filo del discorso. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Detto in poche parole: risposta da 7 lettere
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