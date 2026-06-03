C è anche a Yellowstone
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'C è anche a Yellowstone' è 'Geyser'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: C è anche a Yellowstone
- Risposta: GEYSER
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 2
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: GYR
- Inizia con: G
- Finisce con: R
Perchè la soluzione è Geyser? Un geyser è un fenomeno naturale che si trova anche a Yellowstone. Quando l'acqua calda sotto terra si riscalda fino a esplodere in alte colonne di vapore e acqua bollente, crea uno spettacolo unico e affascinante. È un esempio di energia naturale che si manifesta con forza e bellezza. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
C è anche a Yellowstone: risposta da 6 lettere
In presenza della definizione "C è anche a Yellowstone", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Geyser. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.