C è anche a Yellowstone

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'C è anche a Yellowstone' è 'Geyser'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

G E Y S E R

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: C è anche a Yellowstone

C è anche a Yellowstone Risposta: GEYSER

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 2

2 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: G Y R

Inizia con: G

G Finisce con: R

Perchè la soluzione è Geyser? Un geyser è un fenomeno naturale che si trova anche a Yellowstone. Quando l'acqua calda sotto terra si riscalda fino a esplodere in alte colonne di vapore e acqua bollente, crea uno spettacolo unico e affascinante. È un esempio di energia naturale che si manifesta con forza e bellezza. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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C è anche a Yellowstone: risposta da 6 lettere

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