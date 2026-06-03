C è anche a Yellowstone

Paola Cammarota | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'C è anche a Yellowstone' è 'Geyser'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

GEYSER

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: C è anche a Yellowstone
  • Risposta: GEYSER
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    GYR
  • Inizia con: G
  • Finisce con: R

Perchè la soluzione è Geyser? Un geyser è un fenomeno naturale che si trova anche a Yellowstone. Quando l'acqua calda sotto terra si riscalda fino a esplodere in alte colonne di vapore e acqua bollente, crea uno spettacolo unico e affascinante. È un esempio di energia naturale che si manifesta con forza e bellezza. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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C è anche a Yellowstone: risposta da 6 lettere

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