Gioco medievale detto anche giostra del saraceno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gioco medievale detto anche giostra del saraceno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : QUINTANA

Significato/Curiosita : Gioco medievale detto anche giostra del saraceno

La giostra della quintana è una rievocazione storica di origine medievale con giostra equestre, che si tiene ad ascoli piceno. vi partecipano i sei sestieri... Piceno, ente quintana, 2014; quintana (gioco) altri progetti wikinotizie wikimedia commons wikinotizie contiene notizie di attualità su quintana di ascoli... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

