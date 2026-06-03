Detto dei poemi eroici
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Detto dei poemi eroici' è 'Epici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Detto dei poemi eroici
- Risposta: EPICI
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 3
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: EII
- Inizia con: E
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Epici? I poemi eroici sono storie che raccontano le gesta di eroi coraggiosi, spesso ambientate in tempi antichi. Le loro parole sono potenti e coinvolgenti, capaci di trasmettere emozioni intense e di far vivere avventure lontane nel tempo e nello spazio. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Detto dei poemi eroici: risposta da 5 lettere
Se la definizione "Detto dei poemi eroici" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Epici. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.