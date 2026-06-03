Detto dei poemi eroici

Angelo Caputo | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Detto dei poemi eroici' è 'Epici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

EPICI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Detto dei poemi eroici
  • Risposta: EPICI
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    EII
  • Inizia con: E
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Epici? I poemi eroici sono storie che raccontano le gesta di eroi coraggiosi, spesso ambientate in tempi antichi. Le loro parole sono potenti e coinvolgenti, capaci di trasmettere emozioni intense e di far vivere avventure lontane nel tempo e nello spazio. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Detto dei poemi eroici: risposta da 5 lettere

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