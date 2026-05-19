Classico gioco di carte simile al bridge
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SOLUZIONE: WHIST
Perché la soluzione è Whist? WHIST è un gioco di carte tradizionale molto diffuso, che si gioca in modo simile al bridge, coinvolgendo strategie di squadra e comunicazione tra i giocatori. Questo gioco si basa su una sequenza di prese e sulla capacità di prevedere le mosse dell’avversario, richiedendo attenzione e collaborazione. La sua origine risale a tempi antichi, e ancora oggi viene apprezzato per la semplicità e il ritmo coinvolgente. WHIST rimane uno dei giochi di carte più amati e praticati a livello mondiale.
Classico gioco di carte simile al bridge nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Whist
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Classico gioco di carte simile al bridge
- Risposta: WHIST
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: W____
- Inizia con: W
- Finisce con: T
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Whist' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Classico gioco di carte simile al bridge". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Un gioco a carte simile al sette e mezzo Un gioco d azzardo di carte simile al poker Un gioco di carte simile alla briscola Gioco d azzardo simile al Blackjack Gioco tradizionale natalizio simile al bingo
Altre definizioni collegate
Con classico: Classico primo piatto ligure
Con gioco: Il gioco in versi incatenata o alterna
Con carte: Apparecchiatura che permette di pagare con le carte di credito