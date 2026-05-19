Classico gioco di carte simile al bridge

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Classico gioco di carte simile al bridge' è 'Whist'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: WHIST

Perché la soluzione è Whist? WHIST è un gioco di carte tradizionale molto diffuso, che si gioca in modo simile al bridge, coinvolgendo strategie di squadra e comunicazione tra i giocatori. Questo gioco si basa su una sequenza di prese e sulla capacità di prevedere le mosse dell’avversario, richiedendo attenzione e collaborazione. La sua origine risale a tempi antichi, e ancora oggi viene apprezzato per la semplicità e il ritmo coinvolgente. WHIST rimane uno dei giochi di carte più amati e praticati a livello mondiale.

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Classico gioco di carte simile al bridge nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Whist

La definizione "Classico gioco di carte simile al bridge" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Whist'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Classico gioco di carte simile al bridge

Classico gioco di carte simile al bridge Risposta: WHIST

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: W____

W____ Inizia con: W

W Finisce con: T

Le 5 lettere della soluzione

W Washington H Hotel I Imola S Savona T Torino

La soluzione 'Whist' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Classico gioco di carte simile al bridge". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.