Relativo anche al vialone

Sara Verdi | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Relativo anche al vialone' è 'Risicolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

RISICOLO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Relativo anche al vialone
  • Risposta: RISICOLO
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    RIOO
  • Inizia con: R
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Risicolo? Il risicolo è un termine che si collega direttamente al vialone, indicando qualcosa di legato a questa strada o percorso. Spesso si sente usare in contesti dove si parla di attraversamenti o zone vicine a vie principali, sottolineando un legame naturale con l’ambiente circostante. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Risicolo'

Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Relativo anche al vialone: risposta da 8 lettere

La definizione "Relativo anche al vialone" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Risicolo. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Definizioni collegate

Cruciverba con 'relativo'

Cruciverba con 'anche'

Cruciverba con 'vialone'