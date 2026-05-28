Il sunto di quanto si è detto

Luca Bianchi | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il sunto di quanto si è detto' è 'Riepilogo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RIEPILOGO

Perchè la soluzione è Riepilogo? Un riepilogo è come un breve riassunto di quanto si è detto, condensando i punti principali senza dettagli superflui. Serve a ricordare in modo semplice e rapido le informazioni più importanti di una conversazione o di un testo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il sunto di quanto si è detto nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Riepilogo

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il sunto di quanto si è detto" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Riepilogo'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Il sunto di quanto si è detto
  • Risposta: RIEPILOGO
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: R________
  • Inizia con: R
  • Finisce con: O

Le 9 lettere della soluzione

R Roma
I Imola
E Empoli
P Padova
I Imola
L Livorno
O Otranto
G Genova
O Otranto

La soluzione 'Riepilogo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il sunto di quanto si è detto". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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