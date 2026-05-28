Il sunto di quanto si è detto

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il sunto di quanto si è detto' è 'Riepilogo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RIEPILOGO

Perchè la soluzione è Riepilogo? Un riepilogo è come un breve riassunto di quanto si è detto, condensando i punti principali senza dettagli superflui. Serve a ricordare in modo semplice e rapido le informazioni più importanti di una conversazione o di un testo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il sunto di quanto si è detto nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Riepilogo

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il sunto di quanto si è detto" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Riepilogo'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Il sunto di quanto si è detto

Il sunto di quanto si è detto Risposta: RIEPILOGO

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: R________

R________ Inizia con: R

R Finisce con: O

Le 9 lettere della soluzione

R Roma I Imola E Empoli P Padova I Imola L Livorno O Otranto G Genova O Otranto

La soluzione 'Riepilogo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il sunto di quanto si è detto". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.