Grande città del Belgio
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Grande città del Belgio' è 'Anversa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Grande città del Belgio
- Risposta: ANVERSA
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: AERA
- Inizia con: A
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Anversa? Anversa è una città vivace nel cuore del Belgio, famosa per il suo porto tra i più grandi d’Europa. Tra strade animate e edifici storici, questa metropoli affascina chi cerca cultura e movimento. La sua atmosfera unica rende ogni visita un’esperienza speciale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Grande città del Belgio: risposta da 7 lettere
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