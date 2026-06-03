Grande città del Belgio

Angelo Caputo | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Grande città del Belgio' è 'Anversa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ANVERSA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Grande città del Belgio
  • Risposta: ANVERSA
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    AERA
  • Inizia con: A
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Anversa? Anversa è una città vivace nel cuore del Belgio, famosa per il suo porto tra i più grandi d’Europa. Tra strade animate e edifici storici, questa metropoli affascina chi cerca cultura e movimento. La sua atmosfera unica rende ogni visita un’esperienza speciale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Grande città del Belgio: risposta da 7 lettere

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