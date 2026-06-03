Grande città del Belgio

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Grande città del Belgio' è 'Anversa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

A N V E R S A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Grande città del Belgio

Grande città del Belgio Risposta: ANVERSA

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: A E R A

Inizia con: A

A Finisce con: A

Perchè la soluzione è Anversa? Anversa è una città vivace nel cuore del Belgio, famosa per il suo porto tra i più grandi d’Europa. Tra strade animate e edifici storici, questa metropoli affascina chi cerca cultura e movimento. La sua atmosfera unica rende ogni visita un’esperienza speciale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Grande città del Belgio: risposta da 7 lettere

La definizione "Grande città del Belgio" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Anversa. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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