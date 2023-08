Grande porto belga sulla Schelda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grande porto belga sulla Schelda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ANVERSA

Significato/Curiosita : Grande porto belga sulla schelda

Bruxelles-capitale). inoltre il suo porto, importante sbocco verso il mare del nord attraverso l'estuario del fiume schelda, è il secondo più grande d'europa dopo l'europoort... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi anversa (disambigua). anversa (afi: /an'vrsa/; anticamente anche anguersa, /an'gwrsa/; in... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Grande porto belga sulla Schelda : grande; porto; belga; sulla; schelda; Un grande pianeta; Eccessiva troppo grande ; La Merkel grande statista; grande = New York; Il più grande fra i felini; Il porto indiano in cui approdò Vasco da Gama; al Serio aeroporto ; Arrivano in Italia con il passaporto ; Piccolo veicolo da trasporto ; La Punta di un aeroporto siciliano; Località belga ; Il nome del centravanti belga Lukaku; Circuito belga di F1; Il reporter belga dei fumetti di Hergé; Jacques cantautore belga degli Anni 60; Il capoluogo sulla costa ovest della Sardegna; Si impuntano sulla erre; Gli acquisti dall estero sulla bilancia commerciale; Lo è uno stabilimento sulla spiaggia; Prima di sig sulla busta;

Cerca altre Definizioni