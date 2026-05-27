La grande bocca del vulcano
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SOLUZIONE: CRATERE
Perchè la soluzione è Cratere? La grande bocca del vulcano è il punto dove la terra si apre, lasciando uscire magma e gas. È il cratere, il foro che si forma in cima alla montagna, spesso circondato da pareti ripide e rocce, simbolo di forza e energia della natura. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
La grande bocca del vulcano nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Cratere
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: La grande bocca del vulcano
- Risposta: CRATERE
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: C______
- Inizia con: C
- Finisce con: E
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Cratere' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La grande bocca del vulcano". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con grande: Grande città nordafricana
Con bocca: Fa spalancare la bocca a tutti
Con vulcano: Il vulcano che distrusse Ercolano e Pompei