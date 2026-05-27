La grande bocca del vulcano

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La grande bocca del vulcano' è 'Cratere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CRATERE

Perchè la soluzione è Cratere? La grande bocca del vulcano è il punto dove la terra si apre, lasciando uscire magma e gas. È il cratere, il foro che si forma in cima alla montagna, spesso circondato da pareti ripide e rocce, simbolo di forza e energia della natura. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La grande bocca del vulcano nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Cratere

Per risolvere la definizione "La grande bocca del vulcano", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cratere'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: La grande bocca del vulcano

La grande bocca del vulcano Risposta: CRATERE

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: C______

C______ Inizia con: C

C Finisce con: E

Le 7 lettere della soluzione

C Como R Roma A Ancona T Torino E Empoli R Roma E Empoli

La soluzione 'Cratere' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La grande bocca del vulcano". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.