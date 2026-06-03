Città con la torre Velasca

Vito Manzione | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Città con la torre Velasca' è 'Milano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

MILANO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Città con la torre Velasca
  • Risposta: MILANO
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    MLO
  • Inizia con: M
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Milano? Milano è una città ricca di storia e modernità, famosa per il suo skyline unico. Tra i suoi simboli spicca la torre Velasca, un edificio che si distingue per la sua architettura audace e il suo ruolo importante nel panorama urbano. Un vero simbolo di innovazione e tradizione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Città con la torre Velasca: risposta da 6 lettere

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