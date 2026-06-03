Città con la torre Velasca
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Città con la torre Velasca' è 'Milano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Città con la torre Velasca
- Risposta: MILANO
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 3
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: MLO
- Inizia con: M
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Milano? Milano è una città ricca di storia e modernità, famosa per il suo skyline unico. Tra i suoi simboli spicca la torre Velasca, un edificio che si distingue per la sua architettura audace e il suo ruolo importante nel panorama urbano. Un vero simbolo di innovazione e tradizione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Città con la torre Velasca: risposta da 6 lettere
Se la definizione "Città con la torre Velasca" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Milano. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.