Città con la torre Velasca

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Città con la torre Velasca' è 'Milano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

M I L A N O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Città con la torre Velasca

Città con la torre Velasca Risposta: MILANO

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 3

3 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: M L O

Inizia con: M

M Finisce con: O

Perchè la soluzione è Milano? Milano è una città ricca di storia e modernità, famosa per il suo skyline unico. Tra i suoi simboli spicca la torre Velasca, un edificio che si distingue per la sua architettura audace e il suo ruolo importante nel panorama urbano. Un vero simbolo di innovazione e tradizione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Città con la torre Velasca: risposta da 6 lettere

Se la definizione "Città con la torre Velasca" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Milano. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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