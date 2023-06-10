Città portuale belga nelle Fiandre

Sara Verdi | 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Città portuale belga nelle Fiandre' è 'Anversa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANVERSA

Perchè la soluzione è Anversa? Anversa è una città portuale nelle Fiandre, famosa per il suo grande porto e la sua storia commerciale. Con strade animate e un ricco patrimonio artistico, questa città attira visitatori e professionisti da tutto il mondo, mantenendo un ruolo importante nel commercio europeo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Città portuale belga nelle Fiandre
  • Risposta: ANVERSA
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: A______
  • Inizia con: A
  • Finisce con: A
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Città portuale belga nelle Fiandre nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Anversa

La definizione "Città portuale belga nelle Fiandre" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Anversa'.

Le 7 lettere della soluzione

A Ancona
N Napoli
V Venezia
E Empoli
R Roma
S Savona
A Ancona

La soluzione 'Anversa' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Città portuale belga nelle Fiandre". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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