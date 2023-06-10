Città portuale belga nelle Fiandre
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SOLUZIONE: ANVERSA
Perchè la soluzione è Anversa? Anversa è una città portuale nelle Fiandre, famosa per il suo grande porto e la sua storia commerciale. Con strade animate e un ricco patrimonio artistico, questa città attira visitatori e professionisti da tutto il mondo, mantenendo un ruolo importante nel commercio europeo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Città portuale belga nelle Fiandre
- Risposta: ANVERSA
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: A______
- Inizia con: A
- Finisce con: A
Città portuale belga nelle Fiandre nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Anversa
La definizione "Città portuale belga nelle Fiandre" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Anversa'.
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Anversa' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Città portuale belga nelle Fiandre". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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