La città in cui morì John F. Kennedy
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La città in cui morì John F. Kennedy' è 'Dallas'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: La città in cui morì John F. Kennedy
- Risposta: DALLAS
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 2
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: DLS
- Inizia con: D
- Finisce con: S
Perchè la soluzione è Dallas? Dallas è una città del Texas famosa per essere il luogo in cui John F. Kennedy perse la vita. La sua storia è strettamente legata a quell'evento che ha segnato la memoria collettiva. Oggi, molti visitano i luoghi collegati a quel momento storico. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
La città in cui morì John F. Kennedy: risposta da 6 lettere
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