La città in cui morì John F. Kennedy

Anna Gallo | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La città in cui morì John F. Kennedy' è 'Dallas'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

DALLAS

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: La città in cui morì John F. Kennedy
  • Risposta: DALLAS
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    DLS
  • Inizia con: D
  • Finisce con: S

Perchè la soluzione è Dallas? Dallas è una città del Texas famosa per essere il luogo in cui John F. Kennedy perse la vita. La sua storia è strettamente legata a quell'evento che ha segnato la memoria collettiva. Oggi, molti visitano i luoghi collegati a quel momento storico. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La città in cui morì John F. Kennedy: risposta da 6 lettere

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