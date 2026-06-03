La città in cui morì John F. Kennedy

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La città in cui morì John F. Kennedy' è 'Dallas'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

D A L L A S

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: La città in cui morì John F. Kennedy

La città in cui morì John F. Kennedy Risposta: DALLAS

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 2

2 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: D L S

Inizia con: D

D Finisce con: S

Perchè la soluzione è Dallas? Dallas è una città del Texas famosa per essere il luogo in cui John F. Kennedy perse la vita. La sua storia è strettamente legata a quell'evento che ha segnato la memoria collettiva. Oggi, molti visitano i luoghi collegati a quel momento storico. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La città in cui morì John F. Kennedy: risposta da 6 lettere

In presenza della definizione "La città in cui morì John F. Kennedy", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Dallas. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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