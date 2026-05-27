Grande città nordafricana
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SOLUZIONE: ALGERI
Perchè la soluzione è Algeri? Algeri, grande città del Nordafrica, si distingue per il suo mix di architettura moderna e tradizionale. Le sue strade vivaci sono piene di storia e cultura, offrendo un'atmosfera unica tra il mare e le montagne. Un luogo che affascina chi la visita. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Grande città nordafricana nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Algeri
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Grande città nordafricana
- Risposta: ALGERI
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: A_____
- Inizia con: A
- Finisce con: I
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Algeri' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Grande città nordafricana". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
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Con città: La città con più Bielorussi
Con nordafricana: Regione nordafricana