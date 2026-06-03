Un ballo latinoamericano che ebbe grande successo negli anni Novanta

Angelo Caputo | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un ballo latinoamericano che ebbe grande successo negli anni Novanta' è 'Macarena'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

MACARENA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Un ballo latinoamericano che ebbe grande successo negli anni Novanta
  • Risposta: MACARENA
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    MAEA
  • Inizia con: M
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Macarena? Macarena è un ballo latinoamericano che negli anni Novanta conquistò molte persone. La sua melodia coinvolgente e i movimenti semplici la rese un fenomeno mondiale, portando alle feste un’energia unica. Ancora oggi, molti la ricordano con affetto e nostalgia. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un ballo latinoamericano che ebbe grande successo negli anni Novanta: risposta da 8 lettere

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