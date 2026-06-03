Un ballo latinoamericano che ebbe grande successo negli anni Novanta
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Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Un ballo latinoamericano che ebbe grande successo negli anni Novanta
- Risposta: MACARENA
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 4
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: MAEA
- Inizia con: M
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Macarena? Macarena è un ballo latinoamericano che negli anni Novanta conquistò molte persone. La sua melodia coinvolgente e i movimenti semplici la rese un fenomeno mondiale, portando alle feste un’energia unica. Ancora oggi, molti la ricordano con affetto e nostalgia. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Un ballo latinoamericano che ebbe grande successo negli anni Novanta: risposta da 8 lettere
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