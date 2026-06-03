Città universitaria veneta
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Città universitaria veneta' è 'Padova'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Città universitaria veneta
- Risposta: PADOVA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 3
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: PDA
- Inizia con: P
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Padova? Padova è una città universitaria veneta ricca di storia e cultura. Con il suo prestigioso ateneo, attrae studenti da tutto il mondo, creando un ambiente vivace e stimolante. Le sue piazze e i monumenti raccontano secoli di tradizione e sapere, rendendola un luogo unico. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Città universitaria veneta: risposta da 6 lettere
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