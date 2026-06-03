Città universitaria veneta

Home / Soluzioni Cruciverba / Città universitaria veneta

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Città universitaria veneta' è 'Padova'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

P A D O V A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Città universitaria veneta

Città universitaria veneta Risposta: PADOVA

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 3

3 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: P D A

Inizia con: P

P Finisce con: A

Perchè la soluzione è Padova? Padova è una città universitaria veneta ricca di storia e cultura. Con il suo prestigioso ateneo, attrae studenti da tutto il mondo, creando un ambiente vivace e stimolante. Le sue piazze e i monumenti raccontano secoli di tradizione e sapere, rendendola un luogo unico. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Padova' Cerca Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Città universitaria veneta: risposta da 6 lettere

Quando la definizione "Città universitaria veneta" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Padova. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'città'

Cruciverba con 'universitaria'