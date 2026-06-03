Città universitaria veneta

Anna Spiotta | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

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PADOVA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Città universitaria veneta
  • Risposta: PADOVA
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    PDA
  • Inizia con: P
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Padova? Padova è una città universitaria veneta ricca di storia e cultura. Con il suo prestigioso ateneo, attrae studenti da tutto il mondo, creando un ambiente vivace e stimolante. Le sue piazze e i monumenti raccontano secoli di tradizione e sapere, rendendola un luogo unico. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Città universitaria veneta: risposta da 6 lettere

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