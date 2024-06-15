Un abitante della terza città più grande della Francia

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un abitante della terza città più grande della Francia' è 'Lionese'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LIONESE

Perché la soluzione è Lionese? Il termine lioneso si riferisce a chi nasce o vive nella terza città più grande della Francia, una metropoli ricca di storia e cultura. Questa parola rappresenta l’identità di chi ha le radici in questa città, contribuendo alla sua vitalità e al suo sviluppo. Essere lioneso significa condividere tradizioni, usanze e un senso di appartenenza a una comunità con un patrimonio artistico e architettonico unico. La parola descrive quindi chi si sente parte di questa importante città francese.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un abitante della terza città più grande della Francia". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Un abitante della terza città più grande della Francia nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Lionese

La soluzione associata alla definizione "Un abitante della terza città più grande della Francia" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un abitante della terza città più grande della Francia" conferma che la soluzione 'Lionese' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Lionese

L Livorno I Imola O Otranto N Napoli E Empoli S Savona E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un abitante della terza città più grande della Francia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Lionese' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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