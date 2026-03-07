Si fanno con la palla per fare canestro

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Si fanno con la palla per fare canestro' è 'Tiri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TIRI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si fanno con la palla per fare canestro" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si fanno con la palla per fare canestro". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Tiri? I tiri rappresentano l'atto di lanciare la palla verso il canestro con l'obiettivo di segnare punti. Sono una parte fondamentale del gioco del basket, richiedendo precisione, tecnica e concentrazione. Ogni giocatore può eseguire vari tipi di tiri, come quelli da distanze diverse o con diverse modalità di lancio. La riuscita di un tiro può cambiare l'andamento della partita e influenzare il risultato finale. In ogni partita, il tiro rappresenta un momento decisivo.

In presenza della definizione "Si fanno con la palla per fare canestro", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si fanno con la palla per fare canestro" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Tiri:

T Torino I Imola R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si fanno con la palla per fare canestro" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

