CANESTRO

Curiosità e Significato di Canestro

Perché la soluzione è Canestro? Il termine canestro indica il contenitore rotondo, solitamente in vimini o metallo, usato per raccogliere frutta o oggetti. In ambito sportivo, si riferisce al canestro del basket, la palla entra e segna punti. Quindi, può essere fatto di vimini o rappresentare la palla da basket, simbolo di questa disciplina dinamica e coinvolgente.

Come si scrive la soluzione Canestro

C Como

A Ancona

N Napoli

E Empoli

S Savona

T Torino

R Roma

O Otranto

