Località dove si fanno i fanghi

Sara Verdi | 31 ott 2024 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Località dove si fanno i fanghi' è 'Terme'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TERME

Vuoi approfondire la risposta Terme? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Località dove si fanno i fanghi
  • Risposta: TERME
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: T____
  • Inizia con: T
  • Finisce con: E
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Località dove si fanno i fanghi nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Terme

Per risolvere la definizione "Località dove si fanno i fanghi", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Terme'.

Le 5 lettere della soluzione

T Torino
E Empoli
R Roma
M Milano
E Empoli

La soluzione 'Terme' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Località dove si fanno i fanghi". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.