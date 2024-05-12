Si fanno girare per cuocere la carne
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SOLUZIONE: SPIEDI
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Si fanno girare per cuocere la carne nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Spiedi
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Si fanno girare per cuocere la carne
- Risposta: SPIEDI
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: S_____
- Inizia con: S
- Finisce con: I
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Spiedi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si fanno girare per cuocere la carne". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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