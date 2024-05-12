Si fanno girare per cuocere la carne

Sara Verdi | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si fanno girare per cuocere la carne' è 'Spiedi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SPIEDI

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Si fanno girare per cuocere la carne nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Spiedi

Per risolvere la definizione "Si fanno girare per cuocere la carne", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Spiedi'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Si fanno girare per cuocere la carne
  • Risposta: SPIEDI
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: S_____
  • Inizia con: S
  • Finisce con: I

Le 6 lettere della soluzione

S Savona
P Padova
I Imola
E Empoli
D Domodossola
I Imola

La soluzione 'Spiedi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si fanno girare per cuocere la carne". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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