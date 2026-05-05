Le strutture che fanno galleggiare le barche

Home / Soluzioni Cruciverba / Le strutture che fanno galleggiare le barche

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Le strutture che fanno galleggiare le barche' è 'Scafi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCAFI

Perché la soluzione è Scafi? Gli scafi sono le parti di una nave o di una barca che permettono di mantenere la stabilità e la capacità di galleggiare sull'acqua. Essi sono progettati con forme e materiali specifici per distribuire il peso e resistere alle forze esercitate dall'ambiente marino. La forma dello scafo influisce direttamente sulla velocità, manovrabilità e stabilità dell'imbarcazione. La loro corretta costruzione è fondamentale per garantire sicurezza e efficienza durante la navigazione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le strutture che fanno galleggiare le barche". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Le strutture che fanno galleggiare le barche nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Scafi

La soluzione associata alla definizione "Le strutture che fanno galleggiare le barche" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le strutture che fanno galleggiare le barche" conferma che la soluzione 'Scafi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Scafi

S Savona C Como A Ancona F Firenze I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le strutture che fanno galleggiare le barche" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Scafi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Le ossature delle naviI corpi delle naviI corpi delle navi e delle barcheFanno galleggiare i bagnantiFanno ballare le barcheÈ mobile in certe barche a velaLocalità dove si fanno i fanghiSi fanno aiutare da un cane