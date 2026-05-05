Lo fanno gli uccelli e vi depongono le uova

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Lo fanno gli uccelli e vi depongono le uova' è 'Nido'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NIDO

Perché la soluzione è Nido? Il nido è una struttura costruita dagli uccelli per deporre le uova e proteggere i loro piccoli. È generalmente realizzato con materiali come rami, foglie e piume, creando un ambiente sicuro e caldo. La funzione principale del nido è offrire un riparo durante il periodo di incubazione, garantendo un ambiente favorevole allo sviluppo delle future generazioni. La cura e la scelta del luogo sono fondamentali per la sopravvivenza delle uova e dei pulcini.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo fanno gli uccelli e vi depongono le uova". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Lo fanno gli uccelli e vi depongono le uova nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Nido

In presenza della definizione "Lo fanno gli uccelli e vi depongono le uova", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo fanno gli uccelli e vi depongono le uova" conferma che la soluzione 'Nido' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Nido

N Napoli I Imola D Domodossola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo fanno gli uccelli e vi depongono le uova" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Nido' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un rifugio fatto tra i ramiIl primo giaciglio degli uccellini appena natiCasetta sul ramoLo fanno gli uccelli per far schiudere le uovaVi fanno il nido diversi uccelli di paludeIn natura, lo fanno uccelli e insettiLo fanno gli uccelliGenere di uccelli che depongono le uova sul terreno senza nido