Si dirigono tutti al centro nei cruciverba: la soluzione è Tiri

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Si dirigono tutti al centro' è 'Tiri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TIRI

Perché la soluzione è Tiri? TIRI è un termine che si riferisce a colpi o lanci in vari sport, come il calcio o il basket, dove si mira a segnare o ottenere un vantaggio. È anche usato in modo più generale per indicare un tentativo deciso di raggiungere un obiettivo. In questo caso, la parola gioca sul fatto che tutti si muovono verso il centro, come se facessero un tiro preciso e mirato.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si dirigono in portaVanno al bersaglioBurle maligneSi dirigono al centroSi erge al centro di Piazza San PietroSi erge al centro di Piazza San Pietro in Vaticano

T Torino

I Imola

R Roma

I Imola

C A V E R S O Mostra soluzione



