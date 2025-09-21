Vengono indirizzati al bersaglio

Alessia Mogavero | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Vengono indirizzati al bersaglio' è 'Tiri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TIRI

Perchè la soluzione è Tiri? I tiri sono i colpi che vengono indirizzati con precisione verso il bersaglio, cercando di centrare l’obiettivo. Ogni tiro richiede concentrazione e abilità, rendendo il gesto naturale e spontaneo quando si mira con attenzione. È un gesto che unisce tecnica e intuito. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Vengono indirizzati al bersaglio nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Tiri

Se la definizione "Vengono indirizzati al bersaglio" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tiri'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Vengono indirizzati al bersaglio
  • Risposta: TIRI
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Schema utile: T___
  • Inizia con: T
  • Finisce con: I

Le 4 lettere della soluzione

T Torino
I Imola
R Roma
I Imola

La soluzione 'Tiri' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Vengono indirizzati al bersaglio". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con vengono: Vengono puniti con semplici sanzioni 

Con indirizzati: Indirizzati verso un punto 

Con bersaglio: Era il bersaglio dichiarato dei nichilisti 