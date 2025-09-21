Vengono indirizzati al bersaglio

Home / Soluzioni Cruciverba / Vengono indirizzati al bersaglio

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Vengono indirizzati al bersaglio' è 'Tiri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TIRI

Perchè la soluzione è Tiri? I tiri sono i colpi che vengono indirizzati con precisione verso il bersaglio, cercando di centrare l’obiettivo. Ogni tiro richiede concentrazione e abilità, rendendo il gesto naturale e spontaneo quando si mira con attenzione. È un gesto che unisce tecnica e intuito. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Tiri' Cerca Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Vengono indirizzati al bersaglio nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Tiri

Se la definizione "Vengono indirizzati al bersaglio" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tiri'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Vengono indirizzati al bersaglio

Vengono indirizzati al bersaglio Risposta: TIRI

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: T___

T___ Inizia con: T

T Finisce con: I

Le 4 lettere della soluzione

T Torino I Imola R Roma I Imola

La soluzione 'Tiri' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Vengono indirizzati al bersaglio". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.