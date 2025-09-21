Vengono indirizzati al bersaglio
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Vengono indirizzati al bersaglio' è 'Tiri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: TIRI
Perchè la soluzione è Tiri? I tiri sono i colpi che vengono indirizzati con precisione verso il bersaglio, cercando di centrare l’obiettivo. Ogni tiro richiede concentrazione e abilità, rendendo il gesto naturale e spontaneo quando si mira con attenzione. È un gesto che unisce tecnica e intuito. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Vengono indirizzati al bersaglio nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Tiri
Se la definizione "Vengono indirizzati al bersaglio" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tiri'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Vengono indirizzati al bersaglio
- Risposta: TIRI
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: T___
- Inizia con: T
- Finisce con: I
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Tiri' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Vengono indirizzati al bersaglio". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con vengono: Vengono puniti con semplici sanzioni
Con indirizzati: Indirizzati verso un punto
Con bersaglio: Era il bersaglio dichiarato dei nichilisti