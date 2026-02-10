Il giocatore di baseball che deve colpire la palla del lanciatore

Home / Soluzioni Cruciverba / Il giocatore di baseball che deve colpire la palla del lanciatore

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il giocatore di baseball che deve colpire la palla del lanciatore' è 'Battitore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BATTITORE

Perché la soluzione è Battitore? Il battitore è colui che, nel gioco del baseball, si prepara a colpire la palla lanciata dal lanciatore. La sua azione determina il proseguimento dell’azione e la possibilità di avanzare sulle basi. È un ruolo fondamentale per cercare di ottenere punti e mettere pressione sulla difesa avversaria. La sua abilità nel colpire con precisione e forza può cambiare le sorti della partita.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il giocatore di baseball che deve colpire la palla del lanciatore" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il giocatore di baseball che deve colpire la palla del lanciatore". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Il giocatore di baseball che deve colpire la palla del lanciatore nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Battitore

Per risolvere la definizione "Il giocatore di baseball che deve colpire la palla del lanciatore", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il giocatore di baseball che deve colpire la palla del lanciatore" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Battitore:

B Bologna A Ancona T Torino T Torino I Imola T Torino O Otranto R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il giocatore di baseball che deve colpire la palla del lanciatore" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Impugna la mazza nel baseballPresenta al pubblico i pezzi all astaNel calcio colpire di striscio la pallaNel rugby deve essere superata per depositare la pallaIl cilindro che la palla da bowling deve abbattereRicopre la palla da baseballPassa la palla a chi deve schiacciarla