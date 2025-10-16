Prende di mira il canestro nei cruciverba: la soluzione è Cestista

CESTISTA

Curiosità e Significato di Cestista

Non fermarti alla soluzione! Conosci Cestista più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Cestista.

Soluzione Prende di mira il canestro - Cestista

Come si scrive la soluzione Cestista

La definizione "Prende di mira il canestro" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

Le 8 lettere della soluzione Cestista:
C Como
E Empoli
S Savona
T Torino
I Imola
S Savona
T Torino
A Ancona

