Prende di mira il canestro nei cruciverba: la soluzione è Cestista
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Prende di mira il canestro' è 'Cestista'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
CESTISTA
Curiosità e Significato di Cestista
Non fermarti alla soluzione! Conosci Cestista più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Cestista.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Li si prende di miraLa prende di mira il golfistaSi prende chiudendo gli occhiPrende parte alla garaLi prese di mira la Rivoluzione francese
Come si scrive la soluzione Cestista
La definizione "Prende di mira il canestro" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.Le 8 lettere della soluzione Cestista:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
T T E E O P R E
Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.