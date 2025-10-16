La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Prende di mira il canestro' è 'Cestista' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CESTISTA

Non fermarti alla soluzione! Conosci Cestista più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Cestista.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Li si prende di miraLa prende di mira il golfistaSi prende chiudendo gli occhiPrende parte alla garaLi prese di mira la Rivoluzione francese

C Como

E Empoli

S Savona

T Torino

I Imola

S Savona

T Torino

A Ancona

