Un pericolo delle ferite che non vengono disinfettate

Home / Soluzioni Cruciverba / Un pericolo delle ferite che non vengono disinfettate

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un pericolo delle ferite che non vengono disinfettate' è 'Tetano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TETANO

Perché la soluzione è Tetano? Il tetano è una grave infezione causata da batteri che entrano nel corpo attraverso ferite non pulite o non curate adeguatamente, rappresentando un rischio serio per la salute. Se non trattato, può provocare contrazioni muscolari dolorose e rigidità, mettendo a rischio la vita. La prevenzione attraverso la vaccinazione e la corretta disinfezione delle ferite è fondamentale per evitare questa condizione pericolosa.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un pericolo delle ferite che non vengono disinfettate" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un pericolo delle ferite che non vengono disinfettate". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Un pericolo delle ferite che non vengono disinfettate nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Tetano

La definizione "Un pericolo delle ferite che non vengono disinfettate" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un pericolo delle ferite che non vengono disinfettate" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Tetano:

T Torino E Empoli T Torino A Ancona N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un pericolo delle ferite che non vengono disinfettate" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un infezioneUn infezione mortaleUna temibile infezioneSono in pericoloSi lancia nel pericoloUn segnale di imminente pericoloUn pericolo in montagnaVengono impiegati per i piccoli calcolatori