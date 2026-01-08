Un pericolo delle ferite che non vengono disinfettate
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un pericolo delle ferite che non vengono disinfettate' è 'Tetano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: TETANO
Perché la soluzione è Tetano? Il tetano è una grave infezione causata da batteri che entrano nel corpo attraverso ferite non pulite o non curate adeguatamente, rappresentando un rischio serio per la salute. Se non trattato, può provocare contrazioni muscolari dolorose e rigidità, mettendo a rischio la vita. La prevenzione attraverso la vaccinazione e la corretta disinfezione delle ferite è fondamentale per evitare questa condizione pericolosa.
Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un pericolo delle ferite che non vengono disinfettate" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un pericolo delle ferite che non vengono disinfettate". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.
Un pericolo delle ferite che non vengono disinfettate nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Tetano
La definizione "Un pericolo delle ferite che non vengono disinfettate" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un pericolo delle ferite che non vengono disinfettate" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 6 lettere della soluzione Tetano:
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un pericolo delle ferite che non vengono disinfettate" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
