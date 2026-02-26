Ferite causate da artigli

SOLUZIONE: UNGHIATE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ferite causate da artigli" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ferite causate da artigli". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Unghiate? Le ferite provocate dagli artigli si presentano spesso come graffi profondi o superficiali sulla pelle. Questi segni possono essere il risultato di un incontro con un animale o di un incidente che coinvolge oggetti appuntiti. La loro caratteristica principale è il solco o la lesione lineare lasciata sulla superficie cutanea. In molte situazioni, le unghiate comportano rischi di infezione se non trattate correttamente. La cura tempestiva aiuta a prevenire complicazioni e favorisce una guarigione più rapida.

In presenza della definizione "Ferite causate da artigli", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ferite causate da artigli" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Unghiate:

U Udine N Napoli G Genova H Hotel I Imola A Ancona T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ferite causate da artigli" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

