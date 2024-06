Una temibile infezione

: Il tetano (dal greco tta, tétanos, "tensione, rigidezza delle membra", derivato di un tema affine a te, téino, "tendere") è una malattia infettiva non contagiosa provocata dalla tossina prodotta da un batterio, il Clostridium tetani. L'infezione è innescata dalla contaminazione di tagli o ferite da parte delle spore di Clostridium tetani che nella profondità dei tessuti, a causa della anaerobiosi, trova l'ambiente adatto per la crescita e la produzione di tossina. Si presenta come una paralisi spastica che inizia dal viso e collo, per poi procedere in torace e addome, ed alla fine diffondersi anche agli arti.

Italiano: Sostantivo: tetano ( approfondimento) m inv . (medicina) malattia i cui segnali constano in forti contrazioni dei muscoli il tetano ha un'incubazione fra i tre e i ventun giorni.. Sillabazione: tè | ta | no. Pronuncia: IPA: /'ttano/ . Etimologia / Derivazione: dal latino tetanus e dal greco tta cioè "tensione, rigidezza delle membra . Parole derivate: tetanico, tetanospasmina.