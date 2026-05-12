Viene proclamato dal governo in casi di pericolo eccezionale

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La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Viene proclamato dal governo in casi di pericolo eccezionale' è 'Stato D Assedio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STATO D ASSEDIO

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Perché la soluzione è Stato D Assedio? Lo stato d'assedio è una misura adottata dal governo in situazioni di grave emergenza o pericolo eccezionale. Si tratta di una dichiarazione che comporta restrizioni temporanee alle libertà civili e ai diritti fondamentali, al fine di garantire l'ordine pubblico e la sicurezza. Questa proclamazione permette alle autorità di adottare misure straordinarie per contenere situazioni di crisi, come rivolte o minacce di attacco. La sua attuazione avviene solo in circostanze particolarmente delicate.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Viene proclamato dal governo in casi di pericolo eccezionale". La risposta di 13 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Viene proclamato dal governo in casi di pericolo eccezionale nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Stato D Assedio

Questa pagina è dedicata alla definizione "Viene proclamato dal governo in casi di pericolo eccezionale" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Viene proclamato dal governo in casi di pericolo eccezionale" conferma che la soluzione 'Stato D Assedio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Stato D Assedio

S Savona T Torino A Ancona T Torino O Otranto D Domodossola A Ancona S Savona S Savona E Empoli D Domodossola I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Viene proclamato dal governo in casi di pericolo eccezionale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Stato D Assedio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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