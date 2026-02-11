Si usa in caso di pericolo

SOLUZIONE: USCITA D EMERGENZA

Perché la soluzione è Uscita D Emergenza? In situazioni di emergenza, è fondamentale individuare il punto di fuga più sicuro. Le uscite di emergenza sono segnali chiari e visibili che indicano il percorso da seguire per evacuare velocemente e senza rischi. Questi segnali aiutano a garantire la sicurezza di tutte le persone presenti, facilitando una fuga ordinata e tempestiva in caso di incendio, terremoto o altri pericoli.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si usa in caso di pericolo" corrisponde a una soluzione formata da 16 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si usa in caso di pericolo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

La definizione "Si usa in caso di pericolo" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si usa in caso di pericolo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 16 lettere della soluzione Uscita D Emergenza:

U Udine S Savona C Como I Imola T Torino A Ancona D Domodossola E Empoli M Milano E Empoli R Roma G Genova E Empoli N Napoli Z Zara A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si usa in caso di pericolo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

