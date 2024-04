La Soluzione ♚ Si lancia nel pericolo La definizione e la soluzione di 3 lettere: Si lancia nel pericolo. SOS Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Si lancia nel pericolo: Sagl, lancia di luce per terni [collegamento interrotto], su https. url consultato il 5 maggio 2021. ^ terni, arnaldo pomodoro: «la mia 'lancia di luce'... SOS è la sequenza di tre lettere che normalmente descrive il segnale universale di richiesta di soccorso. Espresso in codice Morse, si caratterizza per la propria semplicità di codifica: tre punti, tre linee, tre punti (si scrive: · · · — — — · · ·). Deve essere obbligatoriamente trasmesso senza separazione fra le singole lettere, ossia come se si trattasse di un'unica parola, ed è di una semplicità tale da permettere anche a non esperti di ... Altre Definizioni con sos; lancia; pericolo; Le lancia la moda; Si lancia nei rodei; Si lancia con aria di rimprovero; Non si preoccupa del pericolo; Un pericolo per gli alpinisti;

SOS

