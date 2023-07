Vengono impiegati per i piccoli calcolatori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vengono impiegati per i piccoli calcolatori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : CRISTALLI LIQUIDI

Significato/Curiosita : Vengono impiegati per i piccoli calcolatori

i medesimi principi fisici vengono impiegati per stabilizzare le immagini prese con piccole videocamere. questi possono essere estremamente piccoli (5 mm)... Cercando i display a cristalli liquidi, vedi lcd. i cristalli liquidi sono una classe di composti organici con particolari proprietà liquido-cristalline, scoperte... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 luglio 2023

